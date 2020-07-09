Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 6 ton etil alkol ele geçirildi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kaçak 6 ton etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol ve el yapımı içki imalatı ile satışına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Güneykent Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada 6 ton gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: etil alkolSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 10:32
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