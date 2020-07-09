Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.