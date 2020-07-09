Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, daha önce polisten gizlemek için bir evin ahırına gömüldüğü tespit edilen uyuşturucu maddelerin, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’ndeki bir eve getirildiği bilgisine ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, bir şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 43 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, Murat İ. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde uyuşturucu taşındığı belirlenen aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. 3 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.