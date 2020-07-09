Esenyurt Saadetdere metrobüs durağında dün akşam saatlerinde, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla metrobüs duraklarına yapılan asansörler 'engelliler' dışında herkes tarafından kullanılıyor.

Yürüme engelli bir kişi, akülü arabasıyla asansöre binmek istedi. Asansöre yönelen engelli vatandaş içerideki insanların asansörden inmemesi nedeniyle akülü aracıyla asansörden inmek zorunda kaldı.

Asansördeki 'engelsiz' insanların yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi görenlere pes dedirtti.

[Fotoğraf: DHA]

'Öncelik vermiyorlar, bindiğimizde garip garip bakıyorlar'

İnsanların kendilerine öncelik tanımadığını belirten Onur Kaya," İnsanlar müsaade etmiyorlar, doğru kullanmayı bilmiyorlar. Öncelikli olarak engelliler yer vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar. Asansör kullanımıyla ilgili engellilere özel bir kart tahsis edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu