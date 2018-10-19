Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Örgüt sorumlusu tarafından ankesörlü ya da sabit hattan ardışık arandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf 20 şüpheli gözaltına alındı.

"Ardışık" aramadan dönemin tugay komutanı çıktı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kent merkezinde gizli örgüt sorumlusu tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.

Kaynak: AA