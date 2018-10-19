İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi Bylock kullanıcısı ve örgüt üyesi olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı. Polis, firari 26 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA