Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılının 10 aylık döneminde 2 bin 174 çevre denetimi ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, en fazla denetimin yapıldığı Gaziantep'i, 2 bin 81 denetimle İzmir, 2 bin 6 denetimle İstanbul, 1994 denetimle Ankara ve 1578 denetimle Kocaeli takip etti.
Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, sahada aktif denetimler gerçekleştirdiklerini, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de buna devam ettiklerini söyledi.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1200'ün üzerindeki endüstriyel tesisleri, küçük-büyük ne kadar işletme varsa tamamını denetlediklerini aktaran Alan, "Hedefimiz çevre ve diğer şehircilik konularında Gaziantep'i Türkiye'de ortalamaların üstünde tutmak. Bunun için bütün ekip arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Haberler
- 18:09
- 18:10
- 17:57
- 18:06
- 17:52
Sıradaki Haber
Sakarya'da 4 esnaf salgın nedeniyle kahvehanelerini gönüllü kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz