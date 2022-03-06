İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, dün akşam, bir yıldır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaşar için Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yaşar'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Batuhan Yaşar kimdir?

Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Batuhan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.

Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.

TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.