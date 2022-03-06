Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mert Gündüz yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Kılavuzömer Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Cemile Gündüz ve Mithat Işık yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mithat Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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