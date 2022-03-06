Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de 8 gündür aranan kişinin cansız bedeni, kent merkezinden geçen sulama kanalında bulundu.
Eskişehir-Mihalgazi kara yolu yakınlarındaki sulama kanalında ceset gören Nihat Özdanacı durumu yetkililere bildirdi.
Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı.
Bedenin 26 Şubat'ta Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel'e ait olduğu belirlendi.
Certel'in cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Eskişehir
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