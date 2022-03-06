Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki tır çarpıştı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda trafik aksadı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de iki tırın karıştığı kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda trafik aksadı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.T. yönetimindeki Romanya plakalı tır, aynı istikamette seyreden H.Y. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı. Yolu kullanacak sürücüler bir süre bekledi.
Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe açarak geçişleri sağladı. Karayolları ekipleri ise kazada tırdan yola dökülen parçaları temizledi.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:02
- 17:16
- 17:06
- 16:53
- 16:33
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz