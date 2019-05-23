Sürücü Mert Çelik, İstanbul Selimpaşa'daki akaryakıt istasyonunda otomobiline gaz doldurttu. Dolum tabancası araca bağlı vaziyette istasyondan ayrıldı. Daha sonra Çelik'in gaz hortumu koptu ve kimse fark etmedi. O halde memleketi Çorlu'ya doğru yola koyuldu.

Arabaların sürekli kendisine selektör yaptığını ve korna çaldığını söyleyen Çelik, "40 kilometre kadar ilerledikten sonra dikiz aynasından baktım kıvılcımlar çıkıyor" dedi.

Durumu öğrenen istasyon çalışanları da şaşkındı. Çorlu'ya giden görevliler, hortum ve tabancayı teslim aldı. Unutkanlığın yol açabileceği tehlike ucuz atlatıldı.

Haber, kamera: Levent Silistre