Dünyada her gün 2 bin 400 çocuk ev kazalarında hayatını kaybediyor.

Bu ölümlerin yüzde 80'i gelişmiş ülkelerde yaşanıyor.

Türkiye'de 5 yaş altındaki çocuklarda yaralanmaya bağlı ölüm nedenleri arasında trafik kazaları, yüksekten düşme ve boğulmalar başı çekiyor.

Yaralanmaların yüzde 58'i erişkinlerin yanında yaşanırken, yüzde 54'ü ev ve çevresindeki kazalarda meydana geliyor.

Ailelere büyük sorumluluk düşüyor

Çocukların ev kazasında yaralanmalarının önüne geçmek için ise ailelere büyük sorumluluk düşüyor.

Evlerde yapılan bazı düzenlemelerle bu kazaları en aza indirmek mümkün.

Evlerin banyosu en tehlikeli alanlardan. Aileler, temizlik sonrası kovadaki suyu boşaltarak boğulmaların önüne geçebilir.

Balkon ve teraslarda çocukların yalnız başına bırakılmaması önemli.

Ayrıca balkonda sandalye ve tabure gibi eşyalar, çocuk sağlığı açısından büyük risk taşıyor.

Ev kazalarını engellemek için öneriler:

- Merdivenlerin kenarlarına korkuluk, başına güvenlik kapıları yapılmalı.

- Temizlik maddeleri, böcek ilacı ve fare zehiri çocuklardan uzak tutulmalı.

- Çocuk, kimyasal madde içmişse asla kusturulmamalı.

- Banyo kapısı ve klozet kapalı olmalı.

- Su dolu küvet ve kova bulundurulmamalı.

- Çocuklar denizde, havuzda ve dere kenarında yalnız bırakılmamalı.

- Çocuklara ilacın şeker olduğu söylenmemeli ve ilaçlar açıkta bırakılmamalı.

Kaynak: TRT Haber