Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye ve dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı, son aylarda Fırat Havzası'na düşen aşırı yağışların etkisiyle, bu yıl bölgedeki ovaları sulayabilecek kapasiteye erkenden ulaştı.

817 kilometrekare göl alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen sulama barajlarından birisi olan ve "barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı, bu yıl adeta yağışa doydu.

Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja ilaç oldu.

Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor.

Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor.

Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi 2 metre birden yükselerek 530 metre kotunu aştı.

Kış ayları ve ilkbaharda düşecek kar ve yağmur sularıyla beraber, barajdaki su seviyesinin rekora ulaşacağı öngörülüyor.

"Gelecek yıllar için de garanti olacak"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Türkiye'nin çeyrek asır önce yaptığı dev baraj yatırımının meyvelerini fazlasıyla topladığını söyledi.

Atatürk Barajı'nın yaklaşık 26 yılda ülke ekonomisine maliyetinin 6 katı oranında gelir sağladığını hatırlatan Karahocagil, Fırat Nehri sayesinde barajda toplanan suyun bölge çiftçisinin hizmetine sunulduğunu anlattı.

Karahocagil, bölgedeki aşırı yağışların birkaç küçük olumsuzluk dışında, üzücü bir hadiseye neden olmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu sene yağış erken başladı. Oldukça da fazla yağış almaya devam ediyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve çevrelerine ciddi miktarda yağış düştü. Tarlada ürünlerimiz de kaldı, sıkıntılı zamanlar da yaşadık ama bir taraftan da barajlarımızın doluluk oranı bakımından bölge genelinde ciddi bir katkısı oldu. Atatürk Barajı şimdiden gelecek yılın sulama ihtiyacını karşılayacak duruma geldi. Şu an barajdaki su kotu 530 metreyi aştı. Sonbaharda düşen yağışla birlikte, barajın dev yüzeyinde 2 metreyi bulan bir yükseliş oldu. Kış döneminde suyun daha ciddi seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Yağışlar ve diğer bölgelere düşen kar suyunun da toplanmasıyla su hayli artacaktır. İnşallah bu durum gelecek sene ve ondan sonraki seneler için de bir garanti olmuş olacak."

"Bereket ve rahmettir"

Harran Ovası'nda çiftçilik yapan Hüseyin Durmuş da sonbaharın çok yağışlı geçtiğini söyledi.

Aşırı yağışın pamuk ve mısırı arazide bırakmalarına neden olduğunu anlatan Durmuş, son yılların en yağışlı dönemini geçirdiklerini belirtti.

Durmuş, "Yağış berekettir, Allah'tan gelen bir rahmettir. Yağışlar bu yıl mahsulümüzü kaldırmada bizi olumsuz etkiledi ama barajlar için de çok faydalı olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu rahmet sayesinde barajımız dolar taşar. Bu yağış seneye baraj sayesinde bize sulama bereketiyle döner inşallah. Çiftçi hasat zamanı yağmur nedeniyle üzülse de ekim zamanı yine bol sulamayla sevinecektir" diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Çoban ise, yağışlar nedeniyle bu yıl mahsulünün yarısının tarlada kaldığını vurguladı. Yağıştan şikayetçi olmadıklarını anlatan Çoban, seneye barajda biriken sudan dolayı daha verimli bir mahsul almayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA