Türkiye
Gambiya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu28 Kasım 2019 Perşembe 15:55 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA