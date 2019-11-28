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Eskişehir'de biri terör örgütü ile irtibatlı 2 şüpheli yakalandı28 Kasım 2019 Perşembe 15:14 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 15:22
Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen üniversite öğrencisi 28 yaşındaki B.E'nin yanı sıra sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen B.A. yakalandı. Ayrıca, B.E'nin evindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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