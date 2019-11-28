Kahramanmaraş'ta bir kamu kuruluşunda memur olan 33 yaşındaki Mehmet Yaşar, 17 Kasım gecesi arkadaşıyla buluşmak için hafif ticari aracıyla yola çıktı.

Çıkarken de doktorun verdiği ağız gargarasını kullanan Yaşar, Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Bayazıt Bulvarı'na geldiğinde polisler tarafından durduruldu. Polisin uzattığı alkolmetreyi üfleyen Mehmet Yaşar, 2 promil alkollü çıktı.

Hayatında hiç alkol kullanmadığı için çıkan sonuca çok şaşırdığını belirten Mehmet Yaşar, şunları söyledi:

"Hayatımda alkole yer olmadığını polis memuru arkadaşımıza söyledim. O da benim halimden alkollü olmadığımı düşündüğünü, ancak cihazda 2 promil olarak kayda girdiği için işlem yapması gerektiğini, ehliyetime 6 ay el koyup bin 2 lira da para cezası keseceğini söyledi. Polis memuru ayrıca bir ekip otosuyla beni hastaneye göndereceğini, kan tahlili yaptırması durumunda da alkollü olmadığımı ispat edeceğimi anlattı. Başka bir polis ekibiyle hastaneye gittik ve yapılan tahlil sonucunda da kanımda alkole rastlanmadığını söylediler ve hemen ertesi gün yazılan ceza, tahlil sonucu ve doktorun reçetesiyle birlikte sulh ceza hakimliğine itiraz dilekçesi verdik."

Ehliyetine kavuştu

Mehmet Yaşar'ın itirazını inceleyen Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, cezanın iptal edilip ehliyetin de Yaşar'a iade edilmesine hükmetti.

Hakim, kararın gerekçesinde Adli Tıp Kurumunun bilimsel raporuna göre her saat başı kandaki alkol oranının 15 promil düştüğü, alkolmetreyle yapılan ölçüm ile kan tahlili arasında 25 dakika olduğuna dikkat çekerek, "Her iki ölçüm arasındaki yüksek fark gözetildiğinde alkolmetre ölçüm cihazının kalibrasyon ayarının bozuk olma ihtimalinin bulunduğunu" belirtti.

Karar üzerine Mehmet Yaşar, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek ehliyetini geri aldı.

Ehliyeti olmadığından dolayı olası bir polis çevirmesinde ehliyetsizlikten araç kullanma cezası alma ihtimaline karşı aracını arkadaşına emanet verdiğini anlatan Mehmet Yaşar, aracını da arkadaşından aldığını, mahkemenin de çok kısa sürede sonuçlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA