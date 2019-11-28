Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak28 Kasım 2019 Perşembe 12:55 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 13:13
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili süreçte HAK-İŞ ve DİSK ile görüşeceklerini belirterek, "Yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi oturup konuşmayız" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak.
"Yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi oturup konuşmayız"
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu önemli toplantı öncesinde işçi sendikaları bir araya gelecek.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ ve DİSK ile görüşeceklerini açıkladı.
Atalay, yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu ve bunun altında bir rakamı oturup konuşmayacaklarını söyledi:
"Bu sene kabul edilir bir rakam olursa HAK-İŞ ve DİSK'in de görüşünü aldıktan olduktan sonra otururuz DİSK ve HAK-İŞ'in görüşünü almak gerekiyor çünkü ayrı açtığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana beraber gelmek mecburiyetindeyiz asgari ücretle ilgili süreci devam ettirmek istiyoruz. Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Biz yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi oturup konuşmayız."
Kaynak: TRT Haber