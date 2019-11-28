Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA