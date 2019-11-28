Türkiye
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı28 Kasım 2019 Perşembe 15:33 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 16:20
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir internet kafeye giren saldırganlar, 4 kişiyi yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İnternet kafe civarında güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: silahlı saldırı internet kafe Beyoğlu