Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kez kasap, şarküteri ve marketleri mercek altına aldı. Kasapların hijyen, et ısısı ve fiziki şartları titizlikle incelendi.

Ekipler, bir kasabın buzhanesine girdiğinde etlerin sebze ile aynı ortamda olduğunu gördü. Yönetmeliğe aykırı bu durum için işletmeye cezai işlem uygulanacak.

Kahvaltılık ürün satan iş yerleri de denetlendi. Ekiplerin bir diğer adresi şarküteri oldu. Ürünlerin etiketi ve son kullanma tarihleri incelendi. Şüpheli görülen ürünlerden numune alındı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ekiplerin etiket kontrolü yaptığını söyledi.

Ekipler marketlere de gitti, onlarca ürün tek tek inceledi ve numuneler aldı. Ürün bazlı denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre eşgüdümle sürdürülecek.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Erdinç Kızıl Gedik