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Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

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Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak.

Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Açıklamada, aynı gün Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'nün UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Galata Köprüsü
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