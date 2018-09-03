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Gümüşhane'de ayı öldüren kişiye 17 bin lira ceza

Gümüşhane'de, avlanması yasak olan ayıyı öldüren kişiye 17 bin 455 lira para cezası verildi.

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Gümüşhanede ayı öldüren kişiye 17 bin lira ceza

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, koruma altındaki bir ayının vurularak öldürüldüğü yönünde jandarmaya yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak incelemede, ayının tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü anlaşıldı. 

Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgede yapılan çalışma sonucu ayıyı vuran şahsı tespit etti. 

Şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bin 455 lira idari para cezası, 16 bin lira tazminat olmak üzere toplam 17 bin 455 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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