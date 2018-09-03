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Terör örgütünden kaçarak teslim oldu

PKK'lı terörist, Kırşehir'de yaşayan ailesinin devreye girmesi ve jandarma ekiplerinin girişimiyle, pişmanlık duyarak Şırnak'ta askeri birliğe teslim oldu.

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Terör örgütünden kaçarak teslim oldu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da üniversite eğitimi görürken PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ileri sürülen B.O.'nun teslim olması için Kırşehir'de yaşayan ailesiyle irtibata geçti.

Aileden B.O.'nun irtibat bilgilerini alan ekipler, görüşmeler sonunda örgüt mensubunu teslim olmaya ikna etti. PKK'nın Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçan B.O., Şırnak'ta askeri birliğe teslim oldu.

B.O.'nun Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimi görürken örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle 2011 yılında eğitimini yarıda bırakarak, PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Kuzey Irak'a gittiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Kırşehir, terörist, PKK
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