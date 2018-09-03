Pakistan yardım istedi, Türkiye harekete geçti

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan Karaçi açıklarında denize düşen askeri helikopterin aranması için Türkiye'den yardım istendiği belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin, yardım isteğine duyarsız kalmadığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 25 kişilik arama kurtarma ekibinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir A-400M askeri uçağıyla bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Pakistan tarafından 2 Eylül 2018’de Karaçi açıklarında denize düşen askeri helikopterin aranması maksadıyla yardım talebinde bulunulması üzerine, Türk Deniz Kuvvetlerinden 25 kişilik arama kurtarma timi Türk Hava Kuvvetlerine ait bir A-400M uçağı ile bölgeye intikal etmiştir. pic.twitter.com/xCohs2mmLi