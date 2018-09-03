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Pakistan yardım istedi, Türkiye harekete geçti

Pakistan'ın Karaçi açıklarında dün denize düşen helikopterin aranması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 25 kişilik kurtarma timi bölgeye gitti.

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Pakistan yardım istedi, Türkiye harekete geçti

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan Karaçi açıklarında denize düşen askeri helikopterin aranması için Türkiye'den yardım istendiği belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin, yardım isteğine duyarsız kalmadığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 25 kişilik arama kurtarma ekibinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir A-400M askeri uçağıyla bölgeye gönderildiği ifade edildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Paksitan, karaçi
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