İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 161 yıl 8 ay hapis cezası ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan eski polis Lokman Yanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yanık, cezaevine gönderildi.

"Futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti

Yanık'ın, 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti.

Yanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 4 Haziran'daki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, 91 kez "iftira" suçundan 1 yıl 8'er ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 161 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmış, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.