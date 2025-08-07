Açık 30.9ºC Ankara
İHA 07.08.2025 18:09

Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kum yüklü kamyon, sitenin duvarına çarpıp devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada bir vatandaş ise saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde Yusuf K. yönetimindeki kum yüklü kamyonun yokuş aşağı geri giderken freni patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç hızla gitmeye başladı.

Sürücü hızlanan araçtan atlarken, araç sitenin giriş duvarına çarparak devrildi. Araç devrildiği sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş, kaçarak saniyelerle kurtuldu.

Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen embulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa
