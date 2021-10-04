Sarı Çiçek Sokak'ta yokuş çıkan bir kamyonet, freninin patmalası sonucu yokuş aşağıya kayarak park halindeki iki otomobil, aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı. Kazada, kamyonetin çarptığı iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Kadın kıl payı kurtuldu

Yolda yürüyen bir kadının kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

"Yokuş çıkarken freni patlamış"

Mahalle sakini Onur Çetintaş'tan "Kamyonet yokuş çıkarken freni patlamış. Park halindeki iki otomobile çarpmış. Bir otomobil apartman boşluğuna düşmüş. Bir kişi hafif yaralanmış" dedi.

Şengül Odabaş ise "Biz sesi duyduk. Dışarı çıkınca bu hali gördük. Çok korktuk. Şoföre üzüldük. Vatandaşlar şoförü kamyonetten dışarı çıkardılar. Daha sonra ambulans geldi, hastaneye götürdü. İki aracın biri apartman boşluğuna düşmüş diğeri de yan tarafa. İyi ki kaza sırasında orada kimse yokmuş. Burası işlek bir yol. Aslında tek yön ama dinleyen yok. Her taraftan giriyorlar" açıklamasını yaptı.