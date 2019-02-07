Nevzat Şener Bulvarı'na park edilen tır bir süre sonra hareket ederek, park halindeki 8 otomobile, ardından da bir iş yerine çarparak durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlar ve iş yerinde hasar oluştu, tır şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA