Nevzat Şener Bulvarı'na park edilen tır bir süre sonra hareket ederek, park halindeki 8 otomobile, ardından da bir iş yerine çarparak durdu.
Yaralananın olmadığı kazada araçlar ve iş yerinde hasar oluştu, tır şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, freni boşalan tır park halindeki 8 araç ve bir iş yerine çarparak durabildi.
Nevzat Şener Bulvarı'na park edilen tır bir süre sonra hareket ederek, park halindeki 8 otomobile, ardından da bir iş yerine çarparak durdu.
Yaralananın olmadığı kazada araçlar ve iş yerinde hasar oluştu, tır şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA