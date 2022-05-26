Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı.
Kontrolden çıkan otobüs park halindeki araçlara çarptı. 7 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Ankara
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