Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.04.2026 10:14

Fransız Eğitim Bakanlığına yönelik siber saldırı nedeniyle öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı

Fransa'da Eğitim Bakanlığına yönelik siber saldırıda öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakanlık siber saldırıya maruz kaldı.

Saldırı nedeniyle bazı öğrencilerin ad-soyad, okul ve sınıf bilgileri ile e-posta adresleri ve idari işlemler için kullandıkları EduConnect sistemine ait giriş bilgileri ve şifreleri dahil olmak üzere kişisel verileri sızdırıldı.

Saldırı, bir kişinin 2025'te EduConnect sistemine bağlı bir öğrenci hesap yönetimi hizmetine, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak hesabına girmesinden kaynaklanıyor.

Bakanlık tarafından Aralık 2025'te tespit edilen güvenlik sorunu düzeltilirken, verileri sızdırılan öğrencilerin net sayısının tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Bakanlık, saldırının tespit edilmesinin ardından bir kriz masası kurdu ve suç duyurusunda bulundu.

ETİKETLER
Fransa Eğitim Veri İhlali
Sıradaki Haber
6 il için toz taşınımı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Darphane 5 milyondan fazla altın bastı
11:19
3 ayda 168 bin trafik kazası, 561 can kaybı
11:18
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
11:06
Gülistan Doku soruşturması: 13 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor
10:54
Katil İsrail, 28 Şubat'tan bu yana Gazze'de 241 Filistinliyi daha öldürdü
10:45
İmamoğlu Suç Örgütü davasında 22. oturum
Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ