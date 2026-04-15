AA 15.04.2026 09:41

135 milli emlak uzman yardımcısı alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında istihdam edilmek üzere 135 milli emlak uzman yardımcısı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak milli emlak uzman yardımcıları, taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilecek.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Başvurular, 20 Nisan'da başlayacak ve 26 Nisan saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, KPSS P48 puan türünden en az 70 almak ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri ise 1 Haziran'da erişime açılacak.

Yazılı sınav, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te Ankara'da tek oturum halinde yapılacak. 120 dakika sürecek sınavda adaylara iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından toplam 80 soru yöneltilecek.

Sınavda başarılı olanlar arasından, kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı listesi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.

