Abartı egzozlu araç trafikten men edildi

Beşkavaklar Mahallesi Aydınlık Sokak'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde sürekli seyir halinde olan ve abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen R.Ç. idaresindeki otomobil, vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi.

İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye faaliyetlerini artırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbar edilen araç Aydınlık Sokak üzerinde yakalanarak durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

Araç trafikten menedildi

Sürücü R.Ç.'ye "abartı egzoz kullanmak" ve "trafik ekiplerinin uyarı ve işaretlerine uymamak" suçlarından toplam 19 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. R.Ç.'nin sürücü belgesini geri alabilmesi için psikoteknik muayeneden geçmesi gerektiği öğrenildi.