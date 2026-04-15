İHA 15.04.2026 06:32

Motosikletle akrobatik hareketlere 175 bin TL ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 175 bin 746 TL para cezası kesildi.

Motosikletle akrobatik hareketlere 175 bin TL ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan’da İzmit Kurtuluş Bulvarı’nda bir motosiklet sürücüsünün trafiğin ortasında tehlikeli hareketler yaptığı yönündeki haber üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak ve tescil plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 175 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

