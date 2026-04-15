TRT Haber 15.04.2026 06:56

Denizlerde av sezonu sona erdi, tekneler limana çekildi

Denizlerimizde endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için sezon sona erdi. Yasak kapsamındaki gırgır ve trol teknelerinin bir kısmı barınaklara çekilirken bir kısmı da uluslararası sulara açıldı. Van Gölü'nde de inci kefali için 90 günlük av yasağı başladı.

Büyük balıkçı tekneleri sezon için son kez ağ attı. Ardından yeni sezon hazırlığı için barınaklara çekildi.

Denizlerde bir sezonun daha sonuna gelindi. Av yasağı ile birlikte endüstriyel tekneler kontak kapatacak, denizler eylül ayına kadar dinlenecek. Bu yıl gelen bol yağışlarla birlikte balıkçılar gelecek sezondan da çok umutlu.

Balıkçıların bir kısmı yasak döneminde uluslararası sularda avlanmaya devam edecek.

Denizlerde av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Bu süreçte kıyı balıkçılığı yapanlar ise yasaktan muaf olacak. Tezgahlarda balık bereketi eksilmeyecek.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için de av yasağı dönemi başladı. Balıkçılar, 90 günlük yasak döneminde tekne ve ağlarının bakımını yapacak.

Balıkçılık Van Gölü İnci Kefali
Motosikletle akrobatik hareketlere 175 bin TL ceza
SON HABERLER
09:11
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
09:07
Piyasalarda "barış" zilleri çalıyor
09:00
CENTCOM: ABD'nin limanlarına yönelik ablukası İran'ın ticaretini tamamen durdurdu
08:48
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
08:53
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
08:36
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
