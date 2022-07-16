Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fransa'da 10 bin hektardan fazla alan kül oldu
Fransa'nın güneybatısında etkisini sürdüren yangınlarda 10 bin hektardan fazla alan kül oldu.
Nouvelle-Aquitaine ve Gironde bölgesel yönetimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerine kadar 12 bin 200'den fazla kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.
Binden fazla itfaiyeci, yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AFP]
İlgili açıklamada, orman bölgelerine geçişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisi de yer aldı.
Dün, toplam 7 bin 300 hektar alanın yandığı duyurulmuştu.
Etiketler: Fransa Yangın Orman Yangını
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