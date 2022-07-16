Nouvelle-Aquitaine ve Gironde bölgesel yönetimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerine kadar 12 bin 200'den fazla kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Binden fazla itfaiyeci, yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AFP]

İlgili açıklamada, orman bölgelerine geçişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisi de yer aldı.

Dün, toplam 7 bin 300 hektar alanın yandığı duyurulmuştu.