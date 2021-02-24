Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Foça’da Türk kara sularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.35 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen ekipler tarafından kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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