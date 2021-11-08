İstanbul'da özel bir üniversitenin fizik bölümünden mezun olduktan sonra bir süre gazetecilik yapan, özel bir şirkette satış personeli olarak çalışan Fatih Atalay, 8 yıl önce Demirci'ye gelerek çiftçiliğe adım attı.

İlçedeki 250 dönüm arazisine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı tescilli meyve fidanlarını diken Atalay, ağaçların verime geçmesiyle tonlarca Japon eriği, ayva ve kiraz üretmeye başladı.

“Her yıl 100 tonluk hasat yapmayı planlıyoruz”

Yöre sakinlerine istihdam olanağı da sunan Atalay, ürettiği meyveleri iç ve dış pazara göndermeye başladı.

Geçen yıl 90 ton Japon eriği ürettiğini belirten Fatih Atalay, bu ürünleri Rusya, Avrupa ülkeleri ve Madagaskar'a ihraç ediyor.

Geçen yıl ayvanın da ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Atalay, "60 dönümlük ayva arazimizden geçen yıl 8 ton hasat elde ettik. Bu yıl ise 20 tonluk ürün bekliyoruz. Bahçemiz tam verimine ulaştığında her yıl 100 tonluk hasat yapmayı planlıyoruz. Rakımı 680 ile 720 arasında değişen Demirci ilçesi meyvecilik için oldukça elverişli yapıya sahip” dedi.

Saksıda yaban mersini üretecek

Atalay, deneme amaçlı 10 dönüm alanda topraksız saksıda yaban mersini üretmek için çalışmalara başladıklarını anlattı:

"Ziraat mühendislerimiz ile alanda sürekli inceleme yapıyoruz. Suyumuzu yağmur suyuyla beslenen göletten alıyoruz. Yağmur suyu olması sebebiyle pH oranı çok düşük, bu da yaban mersini için bulunmaz bir nimet."