Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari gardiyan mutfak dolabında yakalandı
Savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan eski gardiyan, Konya’daki bir adreste mutfak dolabında saklanırken yakalandı.
Konya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında bir savcının da olduğu birden fazla kişiyi tehdit suçundan ötürü aranan eski gardiyanı gözaltına aldı.
Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçundan da aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan, ikametinde yapılan aramalarda mutfak dolapları içerisindeki özel bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan firari eski gardiyan adliyeye sevk edildi.
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