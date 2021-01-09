Konya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında bir savcının da olduğu birden fazla kişiyi tehdit suçundan ötürü aranan eski gardiyanı gözaltına aldı.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçundan da aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan, ikametinde yapılan aramalarda mutfak dolapları içerisindeki özel bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan firari eski gardiyan adliyeye sevk edildi.

