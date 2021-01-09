Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Safranbolu TEM Büro Amirliğince koordineli olarak, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden haklarında 5 yıldan 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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