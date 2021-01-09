Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Denizli'nin Çivril ilçesi ile İzmir'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramada 5 gram eroin, 40 gram esrar, 15 gram Afyon sakızı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

