Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Denizli'nin Çivril ilçesi ile İzmir'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramada 5 gram eroin, 40 gram esrar, 15 gram Afyon sakızı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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