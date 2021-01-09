Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bagajdaki köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobilin bagajında taşınan Alman kurdu köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı. Köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajındaki köpeğin başı, arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Sürücü, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla köpeği kurtardı.
Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.
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