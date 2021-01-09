Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Erencik Mahallesi ile Düzağaç köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnebolu'nun Göçkün köyüne bağlı Mikail Mahallesi'nde fındık bahçesinde yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını şeklinde başlayan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu alana da sıçradı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Doğanyurt Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
Etiketler: Orman Yangını
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