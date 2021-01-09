Erencik Mahallesi ile Düzağaç köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnebolu'nun Göçkün köyüne bağlı Mikail Mahallesi'nde fındık bahçesinde yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını şeklinde başlayan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu alana da sıçradı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Doğanyurt Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

