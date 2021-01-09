Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barajdaki su seviyesi düştü, eski yol ve köprü ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı göletinde su seviyesinin düşmesiyle eski yol ve köprü gün yüzüne çıktı.
Kırsal Çaylarbaşı Mahallesi yakınlarından geçen eski Siverek-Şanlıurfa kara yolu, Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başlanmasının ardından su altında kaldı.
Son günlerde baraj göletindeki su seviyesinin düşmesi sonucu, 25 yılı aşkın süredir su altında bulunan köprü ve yol, yeniden ortaya çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Köprüyü ilk kez gördüler
Bölgede yaşayan Yusuf Altıntas, köprüyü ilk kez gördüğünü ve bunun şaşkınlığını yaşadığını söyledi.
Aile büyüklerinden, bölgenin daha önce Şanlıurfa yolu olarak kullanıldığını duyduğunu anlatan Altıntas, "Çevre köylerden bu yolu kullanarak Şanlıurfa ve Adıyaman'a gidiyorlarmış. Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla köprü tamamıyla su altında kalmış, yeni yapılan yol kullanılmaya başlanmış" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Barajlar Kuraklık Su Kaynakları
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