Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı belirlenen FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 FETÖ şüphelisinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.İ. ve G.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 15:35
- 15:39
- 15:34
- 15:24
- 15:30
Sıradaki Haber
Denizli'de üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz