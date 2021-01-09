Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dağlık alanda mahsur kalan turistleri JAK ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 Rus turist, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Rus turistler Y.B. ve A.V., yollarını kaybedince sarp bölgede mahsur kaldı.
Biri kadın 2 turistin yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi sevk edildi. JAK ekibi, bulundukları noktayı tespit ettikleri Rus turistleri, bularak mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Biri kadın 2 turistin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
JAK ekibi, turistleri Kemer ilçesine geri götürdü.
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