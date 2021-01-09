Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kökez Mahallesi'nde boş alanda otomobilin plakasını söküp drift yapan F.Y'yi yakaladı.

Ehliyetsiz olduğu anlaşılan F.Y'ye, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "araç üzerinde teknik değişiklikleri bildirmemek", "drift yapmak" "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçlarından 17 bin 650 lira ceza kesildi.

Kendisine cezai işlem uygulanırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen F.Y., gözaltına alındı.

F.Y'nin daha önce de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı ve polisten kaçtığı öğrenildi.

Trafikten men edilen araç, çekiciyle otoparka götürüldü.