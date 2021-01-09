Şüpheliler M.K, T.A. ve S.O, henüz belirlenmeyen nedenle İ.K.'yı darp ettikten sonra otomobilin bagajına bindirip ilçe merkezine getirdi.

Otomobilin bagajından birinin indirildiğini gören polisler, olaya müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, yaralı Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, T.A. ve S.O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.