Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darp ettikleri kişiyi bagajdan indirirken polise yakalandılar
Rize'nin İyidere ilçesinde darp ettikleri kişiyi otomobilin bagajından indirmeye çalışırken polise yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler M.K, T.A. ve S.O, henüz belirlenmeyen nedenle İ.K.'yı darp ettikten sonra otomobilin bagajına bindirip ilçe merkezine getirdi.
Otomobilin bagajından birinin indirildiğini gören polisler, olaya müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, yaralı Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, T.A. ve S.O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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