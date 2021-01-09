GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye yeni elbise götüren kamyonu kontrol etti.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 11 bin 250 kilo yeni elbise olarak beyan edilen yükün, değeri daha düşük kullanılmış kıyafetlerden oluştuğunu belirledi.

Kıyafetlere el konuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

