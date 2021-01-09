Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak elbiseler sınırdan geçemedi
[Fotoğraf: AA ]
Kilis'ten Suriye'ye beyan edilen resmi belgelere aykırı olarak götürülmeye çalışılan 11 bin 250 kilo kıyafete, Çobanbey Sınır Kapısı'nda el konuldu.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye yeni elbise götüren kamyonu kontrol etti.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 11 bin 250 kilo yeni elbise olarak beyan edilen yükün, değeri daha düşük kullanılmış kıyafetlerden oluştuğunu belirledi.
Kıyafetlere el konuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Haberler
- 17:39
- 17:39
- 17:33
- 17:34
- 17:35
Sıradaki Haber
Darp ettikleri kişiyi bagajdan indirirken polise yakalandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz