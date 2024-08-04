Az Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.08.2024 13:32

Fındıklarını yaban hayvanlarından korumak isteyen köylüler "davul nöbeti"nde

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fındıklarını yabani hayvanlardan korumak isteyen köylüler, hasat sezonu yaklaştığında imece usulüyle davul nöbeti tutma geleneğini sürdürüyor.

Fındıklarını yaban hayvanlarından korumak isteyen köylüler "davul nöbeti"nde

Geçimlerini büyük oranda fındıktan sağlayan Akçakocalı üreticiler, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların bahçelerine zarar vermesi nedeniyle zaman zaman ürün kaybı yaşıyor.

Altunçay köyündeki genç üreticiler, zararı önlemek amacıyla imece usulüyle tarlalarında nöbet tutuyor.

Her yıl hasat zamanı yaklaştığında bir grubun "davul nöbetçisi" belirlendiği köyde üreticiler, ateş başında sabahlayıp ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarını korkutmak için fındık bahçelerinde davul çalarak geziyor.

"Ateşin dumanı börtü böceği de tarlamızdan uzak tutuyor"

Köy sakinlerinden 28 yaşındaki Mücahit Asan, arkadaşlarıyla gece boyunca davul çalıp yüksek ses çıkararak yabani hayvanların bahçeye girmesini engellediklerini anlattı.

Asan, hasat zamanının yaklaştığını ve fındığın olgunluk seviyesine ulaştığını belirtti.

İmece usulüyle herkesin bahçesinde nöbet tutulduğundan bahseden Asan, "Hayvanlara zarar gelmemesini istediğimiz için bu geleneği devam ettiriyoruz. Ateş yakarak ve davulla yüksek ses çıkararak yabani hayvanları bahçelerimizden uzak tutuyoruz. Yaktığımız ateşin dumanı hem yabani hayvanları hem de börtü böceği tarlamızdan uzak tutuyor" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yabani hayvanlar dalları kırıyor, mahsulü yiyor"

Köy muhtarı Cüneyt Uygun da gençlerin geceleri davul ve teneke çalarak hayvanların bahçelerden uzaklaşmasını sağladığını belirtti.

Köyün yüzde 99'unun geçimini fındıktan sağladığını dile getiren Uygun, "Yabani hayvanlar bahçeye girdiğinde dalları kırıyor, mahsulü yiyor. Özellikle domuzlar fındıkları yiyor" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
"Alev savaşçıları" yeşil vatanı korumak için her an teyakkuzda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
14:15
Devlet korumasındaki 4 genç YKS'de ilk on bine girdi
14:13
Gönüllü öğretmen sayesinde 71 yaşında okuma yazmayı öğrendi
13:56
Terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetleri iddianamede
13:49
Balıkesir'de orman yangını
13:43
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da
Deyr Balah kentine sığınan Filistinli ailelerin zorlu yaşam koşulları
Deyr Balah kentine sığınan Filistinli ailelerin zorlu yaşam koşulları
FOTO FOKUS
Serebral Palsi hastası Levent Güzel üniversite eğitimini tamamladı
Serebral Palsi hastası Levent Güzel üniversite eğitimini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ